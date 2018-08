Bevor am Samstag gegen Hard der Anpfiff zur HLA-Saison 2018/19 erfolgt, kommt es traditionsgemäß noch zur Mannschaftspräsentation, die diesmal im „Wellenspiel“ über die Bühne gehen wird. Zuletzt sprachen viele Indizien dafür, dass die Kremser auch in der anstehenden Punktejagd auf der Erfolgswelle reiten könnten. Das pfeilschnelle Umschaltspiel und der engagierte Zugriff in der Abwehr bei den Tests verblüfften selbst Funktionäre und ehemalige Spieler wie Herbert Gruböck. Die blütenweiße Weste der „Rot-Gelben“ in der Vorbereitung wird auch der Konkurrenz nicht entgangen sein.

Erstrundengegner Hard holte letzte Woche noch Max Hermann aus Deutschland in seine Reihen. Derartige Schnellschüsse wie beim Profiklub aus dem Ländle können sich die Kremser (noch) nicht leisten, wenngleich sie derzeit auch wirtschaftlich hervorragend aufgestellt sind. Moser Medical bleibt noch im Boot, mit der Erber Group stieg ein regionaler Global-Player als Sponsor ein. Die Kosten für die Mannschaft sind aufgrund der Abgänge von Mitkov, Schopf und Feichtinger niedriger als zuletzt.

Nun muss die Mannschaft beweisen, dass sie auch im rauen Liga-Alltag unter den Scheinwerfern der neuen Hallenbeleuchtung glänzen kann und die hohen Erwartungen erfüllt.

