Flexibilität ist im Fußball Trumpf. Das gilt nicht nur für Standardsituationen oder Formationen, sondern auch für die Herangehensweise an ein Spiel. Antworten sollte man auch auf jene Dinge parat haben, die man selbst nicht beeinflussen kann. Dazu gehören das Wetter und in weiterer Folge die Platzbeschaffenheit. Nein, es geht hier nicht um den Kremser Youngster Manuel Hoppi, der auf einem feucht-rutschigen Rumpelacker mit Noppenschuhen spielt, was schlichtweg unprofessionell ist.

Der KSC hat es gegen Spratzern mit der feinen Klinge probiert, die ihn seit Jahren auszeichnet – und ist damit in der ersten Hälfte krachend gegen die Wand gefahren. Der Rasen im Sepp-Doll-Stadion ließ kein schnelles Kombinationsspiel zu. Der rustikalen Spielweise der Gäste kam das Geläuf entgegen, die 2:0-Pausenführung war wegen des betriebenen Aufwands nicht unverdient.

Gegen Ortmann erwartet Krems noch ein Spiel dieser Güteklasse. Ein aufopfernd kämpfender Tabellenvorletzter gepaart mit einem miserablen Grün ist die Problemstellung, mit der Trainer Björn Wagner konfrontiert ist. Zweikampfhärte, Laufbereitschaft und lange, schnelle Bälle in die Spitze sind die Mittel, die seine Mannschaft an den Tag legen muss.