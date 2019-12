Es sind nicht allein die individuellen Fähigkeiten, welche die Klasse eines Teams in den Mannschaftssportarten ausmachen. Ein ganz wichtiger Baustein zum Erfolg ist die „Chemie“ unter den Spielern, zu den Trainern und Vereinsfunktionären. Da gilt es vor allem die Neuzugänge schnell einzubinden. Sie sollten ins Teamgefüge passen. Im unterklassigen Fußball ist dies eine schwierige Angelegenheit, zumal die Ausländer höchstens einmal in der Woche zum Training kommen und dann erst wieder am Spieltag anreisen.

Leichter haben es da zum Beispiel die Kremser Handballer mit ihren drei Vollprofis Michal Shejbal, Gabor Hàjdu und Lucijan Fižuleto. Letztere begleiteten Teammanager Matje Hopp in die Kinderabteilung des Kremser Krankenhauses, um von der UHK-Familie gespendetes Spielzeug zu übergeben. Ob der sympathische „Karpatenbär“ Shejbal, die Stimmungskanone „Fisch“ Fižuleto oder der ruhige besonnene Ungar Gabor Hàjdu – sie alle identifizieren sich zu hundert Prozent mit ihrem Verein, leben den Geist des Kremser Traditionsklubs.

Ist es nicht herrlich zu sehen, wenn Klein-Zora, die Tochter von Gabor Hàjdu, nach dem Schlusspfiff im roten UHK-Dress aufs Spielfeld eilt, zuerst vom Vater in die Arme genommen wird und anschließend mit allen Spielern, auch jenen der gegnerischen Mannschaft, abklatscht ...