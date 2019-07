Vor acht Jahren tanzten die Kremser Handballer zuletzt auf internationalem Parkett. Gegen Drott Halmstad in Schweden, als Spieler und Funktionäre schon allein beim Anblick der Sporthalle große Augen bekamen. Die Kommerzialisierung hat auch beim Handball mit mehr Spielen und restriktiveren Vorgaben seitens des Dachverbandes EHF nicht Halt gemacht.

Profitiert haben davon vorwiegend die Profiklubs, für die „Kleinen“ schloss sich die Tür zum „Abenteuer Europacup“ vor allem aufgrund der unabwägbaren finanziellen Risiken. Dabei könnte internationale Beteiligung dieser Vereine nicht nur das Interesse der Fans, sondern auch jenes potenzieller Sponsoren steigern.

Der Europacup aus rot-gelber Brille gesehen schrieb unzählige kuriose Geschichten. 1984 knallte Jakob Jochmanns Vater Wolfgang gegen Trnava in der Schlussminute einen Siebenmeter an die Stange. Ein Treffer hätte damals zum Aufstieg gereicht. Ob die knallrote Puma-Jacke von Werner Lint noch in der Disko in der ukrainischen Stadt Poltawa hängt, ist leider nicht bekannt ...

2020 soll es für die Teilnehmer erstmals ein Startgeld geben, was die Hoffnung nährt, dass den Kremsern in Zukunft doch wieder einmal ein Europacup-Abenteuer ins Haus steht.