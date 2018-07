Dienstag Abend, der Kremser Sportclub spielt gegen den Wiener Sportclub. Bei einem Blick auf die Betreuerbank wird schnell klar: Es ist nicht nur eine leere Floskel, dass Harald Hummel Chef an der Seitenlinie ist. Denn Trainerkollege Wilhelm Schmircher ist nicht am Rand des Spielfeldes zu sehen. Hoch über dem Geschehen am grünen Rasen steht er am Dach des Kantinengebäudes auf der Gegentribüne und beobachtet die Partie mit Argusaugen.

Das Szenario passt wie die Faust aufs Auge auf die Bezeichnung, die KSC-Manager Georg Stierschneider der Funktion von Schmircher gab – er ist ein „Supervisor“. Der Fußballfachmann mit der UEFA-Pro-Lizenz soll aber nicht etwa als autoritäres Kontrollorgan agieren, das seinem Trainerkollegen nach einer Niederlage auf die Finger klopft. Vielmehr soll ein konstruktiver Austausch stattfinden, der am Ende der Mannschaft zugute kommt.

Die Kombination, die nun beim KSC die fußballerischen Geschicke lenkt, birgt durchaus Erfolgspotenzial. Schmircher besitzt ein unheimliches Fachwissen, bringt große Erfahrung von seinen bisherigen Stationen bei Rapid oder St. Pölten mit. Hummels größte Stärke ist seine Motivationskunst. Er weiß genau, wie er die Mannschaft in den jeweiligen Momenten anpacken muss.