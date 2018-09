Kaum vorstellbar, dass sich das Szenario geändert hätte, wären die Kremser Handballer am Samstag gegen Schwaz als Verlierer vom Parkett gegangen: Für Sebastian Feichtinger, der seit Sommer wieder in Diensten der Tiroler steht, kam es bei dessen Verabschiedung nach dem Schlusspfiff zu Standing Ovations des Publikums.

UHK-Obmann Josef Nussbaum wollte bei dessen Würdigung noch einige Worte hinzufügen, konnte aber nicht: „Ich war selbst derart emotional gerührt, und unsere Fans wollten mit dem Applaus einfach nicht aufhören.“ Dabei hatte „Sebo“ schon beim Einlaufen Sonderbeifall erhalten. Die Leistungen des gebürtigen Linzers für „Rot-Gelb“ wurden noch einmal entsprechend honoriert.

An diesem Verhalten des Kremser Handball-Anhangs könnten sich sogenannte „Fans“ von einigen Fußballklubs ruhig ein Beispiel nehmen. Das Mindeste, was einem Kicker widerfährt, wenn er in einer anderen Dressenfarbe an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehrt, ist ein gellendes Pfeifkonzert. Das gibt es sowohl bei unterklassigen Klubs als auch den Bundesligavereinen.

Endgültig „Schluss mit lustig“ wird es aber, wenn es in den sozialen Netzwerken zu Morddrohungen gegen Spieler kommt, wie kürzlich bei Rapid gegen Austria.