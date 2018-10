479 Tage war Dominik Voglsinger Trainer des FC Rohrendorf. Der größte Verdienst des Taktik-Gurus ist zweifelsohne die Weiterentwicklung vieler junger Spieler. Er schaffte im Sommer mit einer Mannschaft, der viele schon die notwendige Qualität für die 1. Landesliga abgesprochen hatten, den Klassenerhalt. Eine Leistung, für die der Wiener viel Würdigung erfuhr. Knapp fünf Monate später kann sich Voglsinger vom früheren Erfolg nichts mehr kaufen. Oh du schnelllebiger Fußball ...

Als Grund für die Trennung gibt der Verein in einer Presseaussendung an, einen neuen Impuls setzen zu wollen. Fragt man aber den Sportlichen Leiter Wolfgang Apfelthaler, hört man: „Es gibt eigentlich keinen konkreten Beweggrund.“

Was steckt dahinter? Interne Quellen behaupten, es habe ein Lager in der Mannschaft gegeben, das mit dem Charakterkopf Voglsinger nicht klargekommen sei. Vielleicht ist es aber einfach nur ein vermessenes Anspruchsdenken, das ihn den Job kostete. Las man zwischen den Zeilen, so wurden immer wieder die verschiedenen Auffassungen von Trainer und Vereinsführung in der sportlichen Zielsetzung deutlich.

Jetzt ist es ein 25-Jähriger, der das Ruder in Rohrendorf noch vor der Winterpause herumreißen soll – eine Herkulesaufgabe.