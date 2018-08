Fünf Slowaken und ein Tscheche standen beim 5:1-Sieg des ESV Krems in Krumau in der Startformation des Titelaspiranten. Die Legionärswertung hat der ESV damit schon einmal in beeindruckender Manier gewonnen. Dass es bei so vielen ausländischen Spielern und Akteuren, die erst kürzlich zur „Lok“ gestoßen sind, eng mit der Eigenbauregelung wird, liegt auf der Hand. Mit Ilie Bejerita wurde deswegen kurzerhand ein Eigenbauspieler auf das Blankett geschrieben, der aber knapp 1.000 Kilometer entfernt in Rumänien seinen Urlaub verbrachte.

Dass jetzt ESV-Trainer Michael Mitterböck sagt, es habe kein Vorsatz hinter der Aktion gesteckt, mag stimmen. Eine schiefe Optik hat das Ganze trotzdem. Denn in seiner Stellungnahme an den Verband schrieb der ESV, man hätte gedacht, Bejerita würde rechtzeitig zu Spielbeginn da sein. Ein Verein weiß nicht, wann ein langjähriger Spieler vor Meisterschaftsstart aus dem Urlaub zurückkehrt? Merkwürdig. Noch fadenscheiniger wirken die ESV-Angaben in Anbetracht dessen, dass Bejerita zwei Tage später gegen Stein weder in der Kampfmannschaft noch in der Reserve im Kader stand. Ein kurzerhand verlängerter Urlaub? Ob bewusst oder unbewusst – geschickt war die Täuschung des ESV nicht.