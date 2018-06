Die Meisterschaft 2017/18 ist Geschichte. Was lehrt uns eine Saison, die für die Bezirksvertreter höchst unterschiedlich verlief? Zum einen, dass Ab- und Aufstiegsregelungen ein unübersichtliches Wirrwarr bleiben.

Aus sportlicher Sicht prägten die Saison der heimischen Vereine sowohl Freude als auch Leid. Souveräne Meistertitel fuhren der USV Langenlois und der SC Mautern ein. Sie werden auch in der 2. Landesliga beziehungsweise der 1. Klasse eine gute Rolle spielen.

Mehr Leid als Freud‘ gab es in der 1. Landesliga. Rohrendorf kämpfte die gesamte Rückrunde gegen den Abstieg, Haitzendorf erwischte es schlussendlich sogar. Auch Krems haderte trotz starken Frühjahrs mit dem verpassten Aufstieg.

Glücksgefühle gab es in Weißenkirchen, das den Klassenerhalt in der letzten Runde fixierte. Ohne Ersatz für Grim und Novotny wird es aber auch nächste Saison eng in der Wachau. In der 1. Klasse zeigte Aufsteiger Bergern mit Rang drei auf. Die Tendenz geht im Dunkelsteinerwald nach oben.

In der Bedeutungslosigkeit zu versinken droht indes die 3. Klasse Hornerwald. Stand jetzt spielen kommende Saison nur noch sechs Mannschaften um den Meistertitel – ein Rennen um die goldene Ananas.