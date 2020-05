Christoph Monschein hat den Sprung geschafft. In der Jugend des SC Brunn/Gebirge großgeworden, begann für den Stürmer nach einer sensationellen Saison mit Ebreichsdorf und dem Aufstieg in die Regionalliga 2016 das Abenteuer Profifußball. Heute ist der 27-Jährige einer der Top-Verdiener bei der Wiener Austria.

Monschein kommt dem kundigen Beobachter der heimischen Kicker-Szene nach dem Wechsel von KSC-Torhüter Luca Ponner in die 1. Klasse unweigerlich in den Sinn. Dem 20-Jährigen stand die Tür zur großen Fußballwelt offen. Die Ausbildung in der Rapid-Akademie in der Vita stehen, mauserte sich Ponner zuletzt zum wohl besten Keeper der 1. Landesliga. Dass er nun einer möglichen Profikarriere selbst den Todesstoß versetzt, lässt Fußballfans das Herz bluten.

Hinter der Entscheidung steht ein junger Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht. Nicht etwa ein schwindelerregendes Angebot aus Kirchberg oder ein egoistischer Stiefvater. Ponner glaubt nicht an die sportliche Karriere und wählt den Weg des geringeren Widerstands. Das ist zu respektieren. Und doch bleibt in den Urtiefen des Fußballerherzens ein Gefühl, dass diese Entscheidung nicht richtig ist. Ponner bleibt zu wünschen, dass er sie später nicht bereut.