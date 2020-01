Ältere Semester werden sich noch an den „Bandenzauber“ in der rauchgeschwängerten alten Kremser Sporthalle erinnern. Lange vorbei sind auch die Zeiten, als Supertechniker wie „Schneckerl“ Prohaska oder Felix Gasselich die Fans in der Wiener Stadthalle zu Begeisterungsstürmen hinrissen.

Der wohl wichtigste Grund für das langsame Sterben des Spiels in der Halle ist, dass sich der Fußball in den letzten zwanzig Jahren entscheidend verändert hat. Vor allem Tempo und Athletik haben rasant zugenommen. Übertragen auf den Hallenkick ist die Verletzungsgefahr dadurch erheblich angestiegen. Ein Risiko, das Trainer nicht gerne in Kauf nehmen.

Logisch wäre es nun eigentlich, die Winterpause mit Futsal-Bewerben zu überbrücken. Fouls werden rigoros bestraft, sind eher ein Schuss ins eigene Knie, und auch die gefährliche Bande als Spielfeldbegrenzung fällt weg. Ohne gezielte Vorbereitung und Training ist aber ein Einstieg in diese junge Sportart schwierig.

In den Verbänden ist Futsal aber schon längst angekommen. Angefangen bei den Schulbewerben bis zu den Akademien wird dem „sprungfaulen“ Spezialball nachgejagt. So gesehen scheint es nur eine Frage der Zeit, bis die jetzt noch blutjunge Generation den alten „Bandenzauber“ durch Futsal endgültig ablösen wird.