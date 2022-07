Geht zu viel Jugend?

Der Kader des Kremser Sportclubs für die Regionalliga steht. Nach Rechtsverteidiger Eric Schnürer (23) haben drei Spieler der Marke blutjung den Weg in die Wachau gefunden. Mindestens acht Akteure, die 21 Jahre oder jünger sind, dürfen sich in der kommenden Spielzeit berechtigte Hoffnung auf Einsatzminuten in Österreichs dritthöchster Leistungsstufe machen. Stellt sich die Frage: Ist das zu viel des Guten, um auf diesem Niveau erfolgreich zu sein?

Es ist die Definition von Erfolg, die zu einer Antwort führt. Der KSC hat mit seiner Kaderzusammenstellung für sich entschieden, dass Erfolg auch bedeuten kann, jungen Spielern Chancen zu eröffnen, die sie bei anderen Vereinen dieses Kalibers nicht erhalten würden. Eine noble Philosophie, die langfristiges Denken beweist. Der tabellarische Erfolg ist die zwangsläufige Konsequenz. Und nicht zu vergessen: Der Kader verfügt noch immer über eine geballte Ladung Routine.