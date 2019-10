Rugby fristet bei uns in der öffentlichen Wahrnehmung noch ein Schattendasein, weltweit zählt die derzeit laufende WM in Japan neben Olympischen Spielen und Fußball-Weltmeisterschaften zu den größten Sportveranstaltungen der Welt.

Rugby verbindet körperliche Attribute wie Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit mit dem sogenannten „Rugby Spirit“, der auf- und abseits des Platzes gelebt wird. Dieser umfasst Werte wie Disziplin, Kontrolle, gegenseitigen Respekt, Kameradschaft – und vor allem Fair Play. So ist es zum Beispiel nur den Teamkapitänen erlaubt, sich mit den Referees auszutauschen. Das könnte sich auch der Fußball zum Vorbild nehmen, wenn man Woche für Woche von der untersten Spielklasse bis ganz nach oben sieht, wie die Unparteiischen von den Spielern, die mit einer Entscheidung nicht zufrieden sind, verbal und dabei aggressiv angegangen werden. Auch das Vortäuschen von Verletzungen kommt beim Rugby nicht vor, im Gegenteil. Bei einem Kick Richtung Stangen wird es in den Stadien mucksmäuschenstill, damit sich der Kicker voll auf seine Aufgabe konzentrieren kann. Es gibt keine speziellen Fan-Sektoren. Die Anhänger beider Teams sitzen Seite an Seite und feuern ihre Mannschaft an. Das alles ist ein Szenario, das man sich für den Fußball oft nur wünschen könnte.