Jürgen Markel feiert mit 38 Jahren ein Comeback beim Sportclub Weißenkirchen. Das aber nicht als Nummer eins, sondern bloß als Back-up und Mentor für Jakob Schmied. Weshalb gibt sich ein Routinier für solch eine Rolle her? Würde man von einem Klasse-Keeper mit zig Spielen in der Gebietsliga und der 2. Landesliga nicht etwas mehr Eitelkeit erwarten? Ja, durchaus. Wenn Markel gesagt hätte, eine Rückkehr wäre nur mit einer Stammplatzgarantie realisierbar, dürfte man ihm nicht böse sein.

Die einzufordern käme ihm aber nie in den Sinn. Die Kombination aus einer gewissen Altersgelassenheit und einer grenzenlosen Loyalität gegenüber jenem Verein, den er nun schon seit über 15 Jahren Herzensklub nennt, macht Markel zu einer Rarität im kühl gewordenen Fußballbusiness.

Mit seiner Entscheidung wider das eigene Ego tut das Wachauer Urgestein nicht nur Weißenkirchen einen riesengroßen Gefallen, sondern setzt auch ein dringend benötigtes Ausrufezeichen in Richtung anderer Vereine: Die Alten sind es, die mit ihrer Vorbildfunktion die Jungen in Zeiten, in denen 8-Jährige den Tag am liebsten mit ihrem Smartphone verbringen, zuerst zum Sport bringen, dann stets motivieren und am Ende zulassen müssen, sie in ihre Fußstapfen treten zu lassen.