Sei es eine Teambuilding-Einheit auf der Wiener Wiesn oder das Aushängen der Kabinentüre nach speziellen Siegen: Dem Zusammenleben abseits des Platzes und der Pflege gewisser Rituale wird in Haitzendorf ein hoher Stellenwert eingeräumt. Die Spieler fühlen sich wohl im 382-Seelen-Ort, der sich seit Jahren als gallisches Dorf in Niederösterreichs Spitzenligen hält. Einen ähnlich zusammengeschweißten Haufen von Qualitätskickern findet man sonst nur beim Kremser Sportclub.

Ein glücklicher Umstand des Zufalls? Keineswegs! Die Chemie in einer Mannschaft ist ein Prozess, der steter Veränderung unterzogen ist. Wachsen kann nur etwas, wenn Kontinuität herrscht. Und die ist das Um und Auf in Haitzendorf. Das verrät ein Blick auf den Kader, dem sechs Spieler angehören, die seit 2015 oder länger beim Verein sind. Das verrät ein Blick auf die Trainerbank, auf der Martin Parb insgesamt schon fünf Jahre Platz nimmt. Und das verrät ein Blick auf die Person Alfred Traht, die dem Verein seit 40 Jahren die Stange hält und das so wertvolle Bindeglied zwischen Spieler, Trainer und Vorstand ist.

Der SV Haitzendorf ist einer der familiärsten Vereine in der Umgebung. Das Fundament des Erfolgs ist die starke Bindung der Personen an den Verein.