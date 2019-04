21 Tore in 16 Spielen, das ist der famose Wert des Jannick Schibany für den Kremser Sportclub. Beinahe 50 Prozent aller Treffer gehen auf das Konto des 25-Jährigen. Nicht auszudenken, wo der KSC in der Tabelle ohne seinen Super-Goalgetter stünde.

Dass Schibany enorme Klasse hat, war auch schon den Verantwortlichen in St. Pölten, bei der Vienna oder Amstetten bewusst. Sein unglaubliches Gespür für gefährliche Situationen, die ungeheure Qualität im Torabschluss, aber auch seine von Starallüren vollkommen befreite Art machen ihn für Krems unverzichtbar.

Jetzt bleibt die Frage: Ist es wirklich nur die niedrigere Spielklasse, die Schibanys Torquote im Vergleich zu seinen früheren Stationen derart in die Höhe schnellen ließ? Ja, vielleicht machen es ihm die Verteidiger in der Landesliga wirklich etwas leichter. Andererseits herrscht beim KSC ein Mannschaftsklima, das man nicht bei vielen Teams in diesen Leistungssphären sieht. „Hier stehen elf Freunde am Platz.“ Ein Satz, den man von Fußballtrainern nur allzu oft hört, der aber selten zutrifft. In Krems ist er angebracht. Werte wie Freundschaft und Kameradschaft werden bei der Hummel-Elf großgeschrieben. Schibany tut das gut. Eine Win-win-Situation.