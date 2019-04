Am 4. November 2018 hat Rohrendorf die Rote Laterne übernommen. Knapp ein halbes Jahr später sind die Moser-Boys das ungeliebte Anhängsel des Tabellenletzten endlich los. Zeit, um den Blick nach vorne zu richten. Sieben Spiele müssen noch absolviert werden. Wirkliche Vorteile durch die Auslosung hat keiner der drei Abstiegskandidaten. Der aktuelle Trend spricht klar für Rohrendorf, St. Peter und Spratzern sind seit sechs Spielen sieglos. Konserviert die Truppe von Sascha Kiss ihre gute Form, lässt sie auch bald die Bradaric-Elf hinter sich. Dann wäre Rohrendorf Drittletzter, Kilb ist mit neun Punkten Vorsprung außer Reichweite. Doch reicht der 14. Platz für den Klassenerhalt?

Das hängt wie jedes Jahr von den obersten drei Ligen ab. Steigt Zweitligist Horn ab, müssen in der Regionalliga Ost gleich vier Teams runter. Die beiden Wiener Vereine Schwechat und Stadlau sind fix, weiter oben rittern die SKN und die Admira Juniors mit Parndorf und dem Team Wiener Linien um den Klassenerhalt. Rohrendorf muss also den Amateurteams die Daumen drücken, denn falls beide absteigen, wird es auch in der 1. Landesliga drei Absteiger geben. Damit wäre das Schicksal der Moser-Boys besiegelt. Steigen hingegen nur zwei Teams ab, haben sie gute Chancen, oben zu bleiben.