Vorneweg: Noch ist (fast) nichts passiert. Die Cup-Niederlage gegen den 2.-Klasse-Meister Nappersdorf schmerzt, mehr aber nicht. „Gewinnen werden wir den Bewerb ohnehin nicht. Die Meisterschaft hat Vorrang“, stellte Coach Gerhard Wildpert bereits im Vorfeld klar. Während davon also maximal ein leichter Ego-Knacks zurückbleiben sollte, könnte ein anderes Ereignis tiefere Spuren hinterlassen: der Ausfall von Abwehrmann Martin Zocek.

Die Kamptaler gingen es nach dem Meistertitel am Transfermarkt ruhig an. Ein einziger Spieler wurde geholt: Innenverteidiger Said Gutic. Gemeinsam mit Zocek sollte er das Abwehrbollwerk bilden, das dem eingespielten Offensiv-Ensemble den Rücken freihält. Die Verletzung Zoceks zeigt, dass die Zurückhaltung am Transfermarkt durchaus gewagt war. Im Endeffekt stehen gar zwei Spieler weniger zur Verfügung als im Vorjahr – schließlich fallen auch Youngster Julian Steininger und Franz Aschauer weg.

Den Verantwortlichen war das Risiko bewusst. Man wollte der Mannschaft aber jedenfalls bis Winter Zeit geben, um sich in der 2. Landesliga zu beweisen. Das Potenzial dafür ist zweifelsohne da. Weitere schmerzhafte Ausfälle wären aber wohl kaum mehr zu kompensieren. Das ist das Pokerspiel, auf das sich Langenlois eingelassen hat.