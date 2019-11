Erdbeben, das ist wohl der passendste Begriff für die jüngsten Ereignisse beim FC Rohrendorf. Der Trainer ist weg, der Sportlicher Leiter legt nach dem kommenden Wochenende zurück. Eine verbliebene Konstante im Gebilde der Moser-Boys ist Obmann Franz Lenz, und selbst der würde gerne aufhören, hat aber noch keinen Nachfolger parat. Was läuft falsch in Rohrendorf?

Bei Coach Sascha Kiss ist die Antwort klar. Er war isoliert und auf der Tribüne unbeliebt. Die einzige Ansprechperson außerhalb seines Trainerteams war Wolfgang Apfelthaler. Der Sportliche Leiter und Charakterkopf, der nach dem kommenden Wochenende aufhört, ist dafür bekannt, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Als sich im Sommer sein „Co“ Helmut Nessl zurückzog, wurde der zeitliche Aufwand für ihn größer. Apfelthaler spielte sogar Zeugwart. Dass da einige Dinge aus seinem Kerngebiet auf der Strecke bleiben, liegt auf der Hand.

Eine Ebene ober Apfelthaler bedachte man Kiss mit Missachtung. Lenz ist ein Obmann, der sich nicht in sportliche Belange einmischt. Das mag legitim sein. Brennt allerdings der Hut – und das tat er in Rohrendorf nicht erst seit zwei Wochen –, liegt es am obersten Organ eines Vereins, die Initiative zu ergreifen.