„Ich bin titelgeil, das sage ich ganz offen“, macht Karl aus seinen Ambitionen keinen Hehl. Ob der Verein seine Sehnsucht aktuell in dem gleichen Ausmaß teilt, darf hingegen hinterfragt werden. Haben sich Christian Karl und der SV Rehberg also auseinandergelebt?

Die Rückkehr zu den Kremstalern, die er einst in die Gebietsliga führte, dürfte Karl nach vier Jahren in der 1. Landesliga nicht leichtgefallen sein. Sportlich war es ein Rückschritt. Doch die emotionale Bindung zum SV Rehberg machte es möglich. Diese ist nun aber womöglich nicht mehr stark genug, um die unterschiedlichen Zukunftspläne zu ignorieren.

Schon im Winter setzte sich der Verein durch. Die Legionäre wurden nach Hause geschickt, Rehberg ging mit einer blutjungen Mannschaft in die Rückrunde – und schlug sich wacker. Nun, im Sommer, muss die halbe Mannschaft ersetzt werden. Karl will ein Team, das um den Aufstieg spielt. Und nicht gegen den Abstieg. Der Verein will das eigene Budget jedoch nicht überstrapazieren. Beide Positionen sind nachvollziehbar, womöglich liegen sie aber zu weit auseinander. Eine Beziehung bedarf gewisser Kompromisse. Das (ehemalige) Liebespaar Karl/Rehberg scheint dazu aber nicht mehr bereit.