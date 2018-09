Die Saison ist zwar erst fünf Runden alt, die Gefühlspalette, die der Kremser Sportclub bereits erleben durfte, gleicht aber schon jetzt einer Achterbahnfahrt. Vom Herzschlag-Finale in Stripfing über die Derby-Enttäuschung in Rohrendorf bis hin zu einer beinahe perfekten Leistung gegen Kilb war in den ersten Wochen alles dabei.

Nachteil an der Kremser Achterbahnfahrt: Es geht immer hoch und runter und am Ende kommt man in der Mitte raus. Das zeigt auch ein Blick auf die aktuelle Tabelle. Acht Punkte und Platz neun stehen zu Buche – zu wenig für die eigenen Ansprüche und schon gar nicht zufriedenstellend für die Ansprüche des kritischen Kremser Publikums, das seine Mannschaft am Ende der Saison auf dem Landesliga-Thron sehen will.

Um aber überhaupt in die Nähe solcher Sphären zu kommen, bedarf es größerer Konstanz. Die darf von einer gestandenen und erfahrenen Truppe, wie sie der KSC hat, auch verlangt werden. Florian Bauer, Kurt Starkl, Patrick Hackl – allesamt sind sie im besten Fußballeralter. Routiniers wie Erwin Denk und Stefan Schmircher verfügen über einen großen Erfahrungsschatz. Den gilt es zu nutzen, mit dem großen kickerischen Potenzial zu mischen und dann Woche für Woche abzuliefern. Mehr Siegermentalität, weniger Wundertüte, lieber KSC!