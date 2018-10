1988: Der Kremser Sportclub gewinnt gegen Wacker Innsbruck den österreichischen Cup. Es ist bis heute der größte Triumph in der Vereinshistorie und bescherte dem KSC zwei unvergessene Auftritte im Europapokal. 30 Jahre ist es nun her, dass Kirasitsch, Höld und Co. gegen Jena mit einem Gesamtscore von 1:5 ausschieden.

Was blieb von dem Auftritt auf der großen internationalen Bühne? Zum Einen das Sepp-Doll-Stadion, wie es sich auch heute noch präsentiert. Für damals bedeutete die Modernisierung eine großartige Aufwertung, drei Jahrzehnte später gleicht es mittlerweile aber eher einem Armutszeugnis, dass sich seit der glorreichen Zeit so gut wie nichts verändert hat.

Schade ist auch, dass den heutigen Vereinsverantwortlichen das Jubiläum keine „Gedenkveranstaltung“ wert ist. Dass es nicht viel gebraucht hätte, um die Helden von früher zu würdigen, hat zuletzt auch ein anderer Traditionsverein gezeigt. Der Wiener Sportclub ehrte vor dem Heimspiel gegen die Admira Juniors jene Legenden, die vor 60 Jahren vor 34.000 Fans im Prater Juventus Turin im Pokal der Landesmeister mit 7:0 abfertigten.

2019 wird der KSC 100 Jahre alt. Zumindest dann dürfen sich die Fans auf eine Jubiläumsveranstaltung freuen.