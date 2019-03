Die beiden Heimniederlagen in Folge ließen den komfortablen Vorsprung der Kremser Handballer in der Bonusrunde schrumpfen, sodass Jochmann & Co am Freitag in Graz ein „Endspiel“ zur Verteidigung der Spitzenposition ins Haus steht.

Wäre es wirklich ein Schiffbruch, wenn der UHK nach diesem Match mit Rang 2 die Bonusrunde abschließt, wenn man nur kurz an die vorgegeben Saisonziele denkt?

So gesehen keineswegs, aber inzwischen ist nicht nur die Erwartungshaltung der Fans, sondern auch jene der Spieler mit dem Erfolgsrun stetig gestiegen. Eine Erwartungshaltung, die sich vor allem in den Köpfen der Youngsters festsetzt und die Unbeschwertheit auf dem Parkett zunehmend hemmt.

Das wichtige Heimrecht in der folgenden Best-of-Three-Serie ist den Kremsern ohnehin nicht mehr zu nehmen. Ob jetzt Ferlach oder Schwaz im Viertelfinale der Gegner ist, sollte eigentlich keine wesentliche Rolle spielen.

Viel wichtiger ist, dass die Schützlinge von Ibish Thaqi jetzt ihre Köpfe freibekommen, auf ihren handballerischen Instinkt setzen, ihre Stärken vertrauen, um damit für die Gegner wieder weniger ausrechenbar zu werden.

Zurück zur ursprünglichen Leichtigkeit also, weg vom Kopfkino des „Wenn-und-Aber“.