22 Leute, die einem Ball hinterherjagen – meist sind es eher wenig sportaffine Menschen, die diese wenig schmeichelhafte Umschreibung für den Fußball von sich geben. Auch wenn sie dem beliebtesten Spiel der Welt damit natürlich unrecht tun, gehört es im Vergleich der Sportarten zu den einfachsten und für den Zuschauern nachvollziehbarsten.

Doch drückt sich diese geringe Komplexität auch bei den Spielern aus? Man sollte meinen: Elf Fußballer, elf verschiedene Positionen, also auch elf Spezialisten. Aber in Zeiten, in denen Trainer nach Allroundern gieren, sind die Spieler, die einen fixen Platz haben, selten geworden. Ein Auswuchs dieser Entwicklung, in Zusammenhang mit der zunehmenden Glorifizierung von offensiven Superstars ist, dass es nur mehr wenige gelernte Außenverteidiger gibt. Trainer schulen deswegen gerne Offensivleute um – der deutsche Weltmeister Erik Durm ist das beste Beispiel. Heruntergebrochen auf die lokale Ebene sind es Rohrendorfs Michael Chudik oder jetzt auch der Kremser Simon Temper.

Sollte die Position des Außenverteidigers nicht bald eine Popularitätsspritze bekommen, ist die Spezies vom Aussterben bedroht. Und das wäre – bedenkt man, dass die Position Weltstars wie Roberto Carlos hervorgebracht hat – dann doch sehr schade.