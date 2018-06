Der Titel in der 2. Klasse Wachau geht nach Mautern. Eine Nachricht, die Fußballinsider in Anbetracht des hochkarätigen Kaders der Römerstädter nur wenig überraschen wird, bei den eigenen Funktionären und Sponsoren aber einen großen Stein vom Herzen fallen lässt.

Denn der Aufwand, den der Verein in den vergangenen Jahren für die Erreichung seines großen Ziels, den Aufstieg in die 1. Klasse, betrieben hat, war enorm. Saison für Saison wurden Spieler verpflichtet, die eigentlich zu gut für eine 2. Klasse sind. Am Ende reichte es aber nie für den ganz großen Wurf. Trainer wie Christian Walsberger, Stefan Karl und Michael Biebl kamen nicht über einen zweiten Platz hinaus. Auch unfassbare 100 Tore in 26 Spielen in der Saison 2012/13 reichten nicht für den Titel.

Und auch in der Hinrunde der aktuellen Meisterschaft sah es verdächtig danach aus, dass Mautern wieder einmal knapp scheitern könnte. Es brauchte schon einen Tomas Abraham, der als Spielertrainer das Ruder herumriss und eine unglaubliche Siegesserie startete. Die Kombination aus einer sattelfesten Defensive rund um den Ex-Bundesligakicker und dem 56-Tore-Sturmduo Marcel Lex und Valentin Höltl gab den Ausschlag, dass Mautern nach langem Warten nun doch endlich feiern darf.