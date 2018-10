Seit dem Aufstieg in die Gebietsliga im Jahr 2009 war der Weg der Rehberger Kicker gepflastert mit Erfolgen. Verantwortlich für die sportlichen Höhenflüge waren zu einem großen Teil die eigenen, talentierten Kicker. Den Zuschauern im Rechpergstadion bescherten sie viele schöne Stunden. Heute sieht die Situation ganz anders aus. Rehberg kämpft gegen den Abstieg. Was ist passiert?

Im Sommer kam dem Verein beinahe die gesamte Defensive abhanden. Klar, Patrick Florreither und Alexander Grünwald den Weg in die 1. Landesliga zu verbauen, wäre falsch gewesen. Aber Thomas Unger nach Albrechtsberg zu schicken, obwohl der eigentlich in Rehberg weiterspielen wollte, war ein Fehler. Jetzt stehen 28 Gegentreffer in acht Spielen und der drittletzte Tabellenplatz zu Buche. Ex-Trainer Christian Karl warnte vor der sportlichen Misere, sollte man nicht intensiver auf dem Transfermarkt aktiv werden und verließ den Verein. Der heutige Zwettl-Coach behielt recht.

Abseits der Tabelle wirken sich die jüngsten Misserfolge auch auf der Tribüne aus. Die Partie gegen Großweikersdorf wollten gerade einmal 110 Leute sehen. Für die einst zu den zuschauerstärksten Vereinen im Bezirk gehörenden Rehberger ein Signal, das die Alarmglocken schrillen lassen sollte.