Trotz ihrer erst 17 Jahre hat man das Gefühl, Sarah Fischer ist schon ein alter Hase in der heimischen Sportler-Szene. Das liegt vermutlich daran, dass man in saisonintensiven Zeiten beinahe wöchentlich von neuen Glanzleistungen der Gewichtheberin hört. Dabei steht die Rohrendorferin erst am Anfang ihrer Karriere.

Die als vielversprechend zu bezeichnen, wie es Sportjournalisten bei so manchen mehr oder weniger talentierten Athleten gerne tun, wäre eine glatte Untertreibung. Sarah Fischer ist eine Ausnahmeerscheinung, vielleicht sogar ein Jahrhunderttalent in einem Sport, der bei Österreichs Frauen so ganz und gar nicht gewöhnlich ist. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich Fischer in einer Lebensphase, in der Mädchen nur allzu gerne neue Dinge ausprobieren, nicht auf ihrem unnachahmlichen Weg beirren lässt.

Das spricht für ihre mentale Stärke – eine Eigenschaft, die sie neben ihren Muskeln und ihrer Technik schon bald zu noch größeren Erfolgen führen wird. Es sind die Olympischen Spiele, die Fischer im Visier hat. Womöglich kommt das Jahr 2020 etwas zu früh, spätestens aber 2024 wird – sofern sie verletzungsfrei bleibt – ihre große Stunde schlagen. Der bei den vergangenen Spielen so magere rot-weiß-rote Medaillenspiegel würde es Sarah Fischer danken.