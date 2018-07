Das Niederösterreichische Schiedsrichterkollegium kämpft seit Jahren gegen den Rückgang der Zahl der Unparteiischen im heimischen Amateurfußball. Besonders betroffen ist die Schiedsrichtergruppe Wachau, mit 45 Aktiven eine der kleinsten Gruppen des Landes. Woran liegt es, dass sich der Nachwuchs den Job mit der Pfeife nicht mehr antun möchte?

Hauptgrund ist nach wie vor eine Problematik, die nicht von den Sportplätzen zu verbannen ist: Besucher, die den Referee über 90 Minuten kritisieren und beleidigen. Dabei geht es bei Spielen im Erwachsenenfußball oft nicht am schlimmsten zu. Es sind Matches zwischen Jugendmannschaften, bei denen die gesittetsten Eltern zu pöbelnden Rowdys werden. Nur wenn die Vereine selbst solch ein Verhalten nicht mehr tolerieren und Konsequenzen aussprechen, kann dieser Unsitte ein Ende bereitet werden.

Aber auch die Schiedsrichter selbst müssen sich am Riemen reißen, um nicht zu einer Spezies mit Seltenheitswert zu werden. Gerade was den Umgang mit den Spielern auf dem Platz betrifft, müssen doch so einige endlich von ihrem hohen Ross herabsteigen. Auch Regionalliga-Schiri Matthias Lenz weiß: „Der autoritäre Stil ist passé.“

In diesem Sinne: Mensch bleiben – das gilt für Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer.