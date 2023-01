Spiegelbild der Jugendarbeit

Im Dezember rauchten bereits die Köpfe in der Redaktion, als es galt, die Kandidaten auszuwählen. Auffallend dabei: Es boten sich zumeist junge Aktive an, in deren Vereinen die Nachwuchsarbeit einen hohen Stellenwert hat. So sind die „Eigenbaugewächse“ Kenan Hasecic und Carina Seitner ein Spielgelbild für die starken heimischen Handball-Jugendabteilungen. Auch Topathletin Franziska Schlögl steht als Judo-Repräsentantin für die tolle Aufbauarbeit ihres Klubs. Weiteren Anwärtern wie Ferdinand Grasl oder Elias Eischer wurde die Liebe zu ihrem Sport von den Eltern in die Wiege gelegt. Dass KSC-Goldtorschütze Kurt Starkl bei dieser Wahl nicht fehlen durfte, war klar. Es bietet sich also wieder ein breites Kandidaten-Spektrum an. Für jene, die dann nicht ganz oben stehen, ist allein die Nominierung ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung, die auch für ihre Vereine und Familien Gültigkeit hat.