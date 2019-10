Die Spusu-Liga hielt wegen der beiden Länderspiele nur kurz den Atem an, bevor es nun am Wochenende mit Volldampf – sprich einer Wochenend-Doppelrunde – in den zweiten Durchgang der Hauptrunde geht.

Gefühlt lief es im Vergleich zur Vorsaion nicht so rund, aber der Eindruck täuscht ein wenig. Der UHK Krems holte heuer nur zwei Zähler weniger. Diesen Punkteverlust könnte man dem unerwarteten Umfaller in Schwaz anhängen. Nach dem mauen Start als frischgebackener Meister mit der Heimniederlage gegen die Fivers fanden Simek & Co immer besser in die Spur. Und wenn es einmal nicht so gut lief, spielerisch durchaus noch Luft nach oben bestand, glaubte Trainer Ibish Thaqi stets felsenfest an seine Burschen. Der Teamgeist und feste Zusammenhalt der Mannschaft, der Glaube an das eigene Leistungsvermögen, entscheidende Faktoren des Meistertitels, kamen nie ins Wanken.

Auch die unmittelbaren Konkurrenten leisteten sich den einen oder anderen Umfaller, sodass sich bis dato noch kein echter Meisterschaftsfavorit herauskristallisiert hat.

Bereits der Doppelknaller mit dem Match in der Hollgasse sowie der sonntägigen Heimpartie gegen Graz werden für „Rot-Gelb“ entscheidende Richtungsweiser.