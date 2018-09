Er sitzt bei jedem Heimspiel in seinem Rollstuhl an der Bande und ist schon in der Halle, wenn sich UHK-Junioren auf dem Parkett matchen. Freitag war sein Platz leer, denn vorrangig ist Wolfgang Topf glühender KSC-Anhänger. Er gab zähneknirschend den Kickern den Vorzug, denn sowohl das Spiel der Handballer als auch die Partie der Fußballer wurde zur gleichen Zeit um 19.30 Uhr angepfiffen. Laut UHK-Obmann Josef Nussbaum war dieser Termin den „Rot-Gelben“ von der Liga vorgeschrieben worden, obwohl keine LAOLA-Liveübertragung stattfand. Seltsam ...

Ein Trost für jene Fans, die sowohl am Handball als auch am KSC Interesse haben: Für den Rest der Saison wird es keine Terminkollision mehr geben.

Zur Erinnerung: Ende der 70er-Jahre konnten die Kremser Sportenthusiasten den sogenannten Triple-Pack genießen. Zuerst ging es ins Sepp-Doll-Stadion zum KSC, anschließend zum Daumendrücken in die Halle, um schlussendlich den langen Sporttag auf dem Eislaufplatz abzuschließen. Immerhin spielte der KEV damals in der zweithöchsten Liga, und die drei Klubs hatten ihre Termine dazu im Vorfeld abgestimmt.

Der Samstag-Triple-Pack ist leider Vergangenheit. Punkto Publikumszuspruch könnte sich derzeit vor allem der KSC die alten Zeiten zurückwünschen.