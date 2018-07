Zwischen Krems und Melk erstreckt sich auf einer Länge von 40 Kilometern die Wachau. Qualitativ ist das fußballerische Angebot zwischen den beiden Randstädten eher „mau“, Spitz und Arnsdorf kicken beide in der 2. Klasse Wachau (vulgo Marillenliga), Mautern schaffte jetzt zumindest den Sprung in die 1. Klasse. Es ist der SC Weißenkirchen, der für das Herz des Weltkulturerbes die Kohlen aus dem Feuer holt. Kontinuität, Kameradschaftlichkeit und Aufopferungswille, das sind die Tugenden, die den Verein in die 2. Landesliga geführt und dort auch gehalten haben.

Es ist seit Jahren der gleiche Spielerstamm, der beim Wachauer Aushängeschild in Sachen Fußball für die sportlichen Erfolge sorgt. Man fühlt sich wohl in Weißenkirchen – auch auf der Tribüne. Das beweisen Woche für Woche hunderte Zuschauer, die die Mannschaft bedingungslos unterstützen.

Einmal mehr zeigt das, dass es die Leute würdigen, wenn sie viele Spieler kennen, die auf dem grünen Rasen der Kugel nachjagen. Zwar spielt auch Weißenkirchen nicht legionärsfrei, doch die bekommen in Windeseile den „SCW-Spirit“ injiziert. So müssen sie bei Festen genauso mithelfen wie jeder andere Spieler auch. Es würde dem Fußball guttun, wenn sich andere Vereine ein Beispiel am Weißenkirchner Weg nehmen.