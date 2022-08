Wirklich angekommen?

„Krems ist in der Ostliga angekommen.“ Diese Aussage war in selbiger Kolumne vor rund drei Wochen zu lesen. Der KSC hatte damals Zuhause gegen Donaufeld sechs Tore kassiert. Acht Kaderspieler fehlten damals. Drei Spieltage später stellt sich zurecht die Frage, ob obige Einschätzung zutreffend war. Ist Krems ein vollwertiger Bestandteil in einer der stärksten Regionalligen aller Zeiten?

Das Zuschauerinteresse im Sepp-Doll-Stadion wie auch die Unterstützung bei Auswärtsspielen ist bisher jedenfalls drittligatauglich – eine Nachwirkung der sensationellen Relegationsspiele im Juni. Sportlich sieht die Situation anders aus. Chronisch verletzte Spieler und ständig neue Wehwehchen werfen den KSC zurück. Die Taktik – eine passive Transferpolitik mit dem Knaller Maierhofer – ging nicht auf. Es ist, wie Vereinsboss Georg Stierschneider sagte: Der KSC wird sich auf eine harte Meisterschaft einstellen müssen.