Krems gegen das Team von Peter Eckl – das waren in der Vergangenheit stets Auseinandersetzungen mit viel Brisanz und Emotionen. Seit Jahren sind die Fivers der ungeliebte Erzrivale der Kremser schlechthin.

Warum eigentlich? Ein wenig neidisch blickt man in die Bundeshauptstadt, weil dem Spitzenklub weit mehr Möglichkeiten offen stehen, potente Sponsoren zu lukrieren. Vor allem aber ist es die kampfbetonte Gangart der Margaretner, die manchmal auch an die Grenzen der Fairness stößt. Der aggressive, aber erfolgreiche Spielstil mit den Proponenten Vitas Ziura und Markus Kolar unter dem Motto „Fight and never give up“ polarisiert eben.

Auf der anderen Seite leistet der Klub hervorragende Nachwuchsarbeit. Nikola Bilyk ist nur ein Spieler, der den Sprung aus der Hollgasse auf das internationale Parkett geschafft hat.

So gesehen hat sich die Klub-Philosophie der Rivalen längst angenähert. Auch Krems ist punkto Jugendarbeit inzwischen top, setzt auf Talente aus der Region, die heuer unter Ibish Thaqi bereits aufblühten. Wirtschaftlich läuft es ebenfalls gut.

Schaffen es Simek & Co diesmal, in einer K.o.-Runde die Fivers aus dem Bewerb zu boxen?

Ja, aber nur, wenn jeder Akteur in „Rot-Gelb“ alles gibt und keine zittrigen Hände bekommt. Zuletzt hat es ja im Grunddurchgang schon zweimal geklappt.