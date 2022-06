Sportstadt Krems, wirke!

Die bewegte Geschichte des Kremser Sportclubs ist um ein Highlight reicher. Der Aufstieg in die Regionalliga Ost hinterlässt eine Bandbreite an Eindrücken, die in ihrer Gesamtheit nur schwer abzubilden sind. Eine sportliche Zusammenfassung führt unweigerlich zu dem Schluss, dass es nicht immer eine Gala wie gegen Parndorf braucht.

Die Entscheidung führte schlussendlich das Kämpferherz herbei, das den Spielern innewohnt. Der KSC schloss nicht nur ein mit Blut, Schweiß und Tränen verbundenes Projekt ab. Es ist ein Schritt in eine neue Ära, der es nun endlich ermöglicht, die dunklen Tage nach dem Landesliga-Abstieg 2009 auch gedanklich hinter sich zu lassen.

Und dann wäre da noch die Meta-Ebene. Die Stadt Krems erlebt mit dem Meistertitel des UHK und dem Aufstieg des KSC das beste Jahr, seit sie den Namen Sportstadt trägt. Eine bessere Gelegenheit, intensiver für die Zukunft ihrer Aushängeschilder zu wirken, gibt es nicht.