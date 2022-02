„Steirische Eiche“ im Tor

Thomas Eichberger, seit dieser Woche offiziell Nachfolger von Ivan Budalić als Nummer 1 im UHK-Gehäuse, gab in der Nationalmannschaft am 28. Oktober 2018 in Graz gegen Schweden sein Debüt. Das 3-Kronen-Ensemble kürte sich am Sonntag bekanntlich zum Europameister. Das Finale mit einem herausragenden Schweden-Keeper Andreas Palicka zeigte einmal mehr, wie wichtig ein Keeper für Erfolge im Spitzenhandball ist.

Mit Eichbergers Verpflichtung ist den Kremsern ein großer Coup gelungen. In Eisenach war er seit der Verpflichtung des jungen Johannes Jepsen im Juli 2021 nicht mehr erste Wahl, ein Wechsel absehbar. Jetzt will der 29-Jährige im UHK-Dress endlich wieder auf der Platte zeigen, was er draufhat. „Eichi“, wie er in Handballerkreisen liebevoll genannt wird, könnte für die „Gelb-Roten“ zur standfesten „steirischen Eiche“ im UHK-Defensivbollwerk mutieren. Alle Anlagen hat er dazu.