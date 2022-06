Titel wird zum Feuer-Turbo

Die Erwartungshaltung vor der Saison war mit einem Halbfinal-Einzug durchaus realistisch. Das Wort „Meistertitel“ hatte jedoch niemand in den Mund genommen, als es im Sommer 2021 beim UHK zu einem großen Umbruch kam. Alex Hofmann folgte Langzeit-Obmann Josef Nussbaum als Klubchef. Dem Verein wurde mit einem erfrischenden, hochprofessionellen medialen Auftritt ein neues Kleid verpasst.

Handball Kremser holen mittels Kraftakt ihren fünften Meistertitel

„Wir sind das Feuer am Strom“, lautet nun die Devise und beinhaltet alle Bereiche der UHK-Familie mit ihrer großen Anzahl an Ehrenamtlichen. Sportlich wird eine klare taktische Ausbildungslinie, die bereits bei den Jüngsten umgesetzt wird, durchgezogen. Die Nachwuchsarbeit ist in Österreich bereits spitze.

Das Meisterstück der „Rot-Gelben“, ein Mix aus Herzblut, Teamgeist und Professionalität, wird als Brandbeschleuniger dafür sorgen, dass das „Feuer am Strom“ in Zukunft noch heller leuchten wird.