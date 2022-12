Universitäre Meilensteine

Seit 2009 setzt die Danube Private University (DPU) Krems wichtige Markierungen für die Stadt Krems und die Region. Die Privatuniversität für Zahnmedizin, die seit 2009 auch Humanmediziner ausbildet, ist eine hundertprozentige Privatuni und kommt ohne öffentliche Mittel aus – umso beachtlicher ist, was die Einrichtung bereits erreicht hat.

Nach der Etablierung der Zentrale in der ehemaligen Hauptschule Stein wurde das benachbarte Bahnhofsareal für eine optisch gefällige Erweiterung genützt und jetzt mit dem Campus in Unterloiben (an Stelle Ruinen des ehemaligen Dinstlgutes) ein weiterer großer Schritt gesetzt.

In der Wachau darf man sich glücklich schätzen, in Präsidentin Marga B. Wagner-Pischel eine Mäzenin für die ganze Region gewonnen zu haben. Ihr und ihrer Familie sei im Angesicht möglicher Neider ein Spruch Trost: „Mitleid bekommt man geschenkt – Neid muss man sich verdienen!“