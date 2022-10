Vom Bad Cop zum Good Cop

„Zu wenig Qualität für einen Stammplatz“, „Jeder sollte sich hinterfragen“: Es sind bemerkenswert schonungslose Aussagen, die aus dem Betreuerstab des Kremser Sportclubs nach der Niederlage in Draßburg zu hören waren. Bemerkenswert deswegen, weil auf der anderen Seite Vorstand Georg Stierschneider, der in der Vergangenheit nach sportlichen Negativereignissen selten mit Kritik sparte, jetzt das „Zuckerbrot statt der Peitsche“ (Zitat!) herausholen will.

Der Grund liegt auf der Hand. Stierschneider ordnete die Kaderqualität im Sommer falsch ein und hatte die Hand über dem Börserl. Sich dafür nun vor die Mannschaft und das Trainerteam zu stellen, ist nobel, ihm den Schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben wäre falsch. Der KSC sammelte in der Vergangenheit genug negative Erfahrung mit überstrapazierten Budgets, Altlasten wurden zuletzt kontinuierlich abgebaut. Dass die Aufstiegseuphorie nicht in finanzieller Freigiebigkeit mündete, ist verständlich.