Von der FPÖ eingesackt

Keine Ausschreitungen, keine Gewalt. Zumindest auf diesem Gebiet hat sich die als „Spaziergang“ gemeldete Kremser Demo gegen die Impfpflicht (nicht nur wegen des sehr bescheidenen Zuspruchs) wohltuend von anderen, etwa in Wien, unterschieden.

Keinen Unterschied gab es bei der Vereinnahmung der Teilnehmer durch Parteipolitik. Dass drei von vier Rednern Funktionäre der Blauen waren, machte den Marsch durch Krems quasi zu einer FPÖ-Veranstaltung.

Die totale Auslieferung an eine Partei war seitens der Veranstalter ein taktischer Fehler. Sie schlugen die Tür für besorgte Bürger zu, die wegen der Bedenken in Bezug auf Grundrechte bereit sind, auf die Straße zu gehen, mit den Freiheitlichen aber nichts am Hut haben. Wer mit dabei war und sich dergestalt von der FPÖ vor den Karren spannen ließ, darf sich jetzt auch nicht beschweren, im rechten Eck verortet zu werden.