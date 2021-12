Vorbild Rivale

Am Freitag steht wieder der Schlager der Kremser gegen die Fivers ins Haus. Dieses Duell, bei dem es um die Vorherrschaft im Osten geht, ist durchaus mit dem Erzrivalen-Derby zwischen Rapid und Austria zu vergleichen. Die Kremser Fans verspürten stets einen Hauch von Präpotenz, wenn es um die Fivers ging, was auch darauf zurückzuführen ist, dass rot-weiß-rote Führungsschicht im Handball oft aus dem Umfeld des Wiener Topklubs kam und Margareten in der Vergangenheit auch sportlich zumeist die Nase vorne hatte.

Heuer kommen Kolar & Co als Außenseiter in die Wachau. Zusätzliche Brisanz verleiht der Partie, dass mit Romas Kirveliavičius und Lukas Nikolic zwei ehemalige Fivers-Spieler in „Gelb-Rot“ auflaufen. Zudem diente die hervorragende Nachwuchsarbeit in der Hollgasse den Kremsern als Vorbild. So soll das Challenge-Team als Sprungbrett für die HLA dienen. So gesehen ist doch nicht alles schlecht, was aus der Bundeshauptstadt kommt ...