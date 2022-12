Vorsicht ist geboten

So positiv sich der Herbst für den SV Haitzendorf phasenweise gestaltete, ist die Ausgangslage fürs Frühjahr doch gefährlich. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist mit sechs Punkten dünn, auf die Schwäche der Nachzügler zu vertrauen wäre ein Spiel mit dem Feuer.

Der sportliche Leiter der Kamptaler, Alfred Traht, ist ein alter Hase im Geschäft. Aus der Ruhe bringt ihn so schnell nichts. Dennoch ist Vorsicht geboten. Durch die Abgänge von Daniel Randak und Patrick Denk und die schwere Verletzung von Mario Zinner hat der Kader erheblich an Qualität verloren. Die bisherigen Neuverpflichtungen sind kaum bis gar nicht an das Tempo in der 1. Landesliga gewöhnt.

Haitzendorf muss hoffen, dass Christian Schaller nach seiner langen Pause und Mohssin Schwarzinger nach einem durchwachsenen Herbst in Zwettl sofort funktionieren. Und: Ein neuer Torgarant à la Randak ist unerlässlich.