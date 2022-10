Weckruf für Unternehmer

In Sonntagsreden war es immer ein Stehsatz: „Die Mitarbeiter sind das größte Kapital unseres Unternehmens!“ Im Alltag wurde das von manchen Firmenchefs aber oft ganz anders gelebt: minimaler Lohn, wenig Wertschätzung, …

Die Vorzeichen haben sich radikal geändert. Menschen auf Lehrstellen- oder Arbeitsplatzsuche, früher oft Bittsteller, haben alle Asse in der Hand. Ein untrügliches Zeichen dafür waren die Jobbörse in der MS Gföhl und die Lehrstellenbörse des Wirtschaftsforums im Schulzentrum Krems. Nie zuvor gab es so viel Interesse an potenziellen neuen Mitarbeitern.

„Handwerk hat goldenen Boden“, lautet ein Sprichwort, das lange oft nur Floskel war. Selbst Facharbeiter mussten „billig“ sein. In der neuen Situation ist der Bedarf an Mitarbeitern viel größer als das Angebot. Vielleicht wachen jetzt noch mehr Unternehmer auf und merken, dass sie ihre Worte auch im Alltag leben müssen.