Werbung ohne Kosten

„Wenn die talentierte ‚Notlösung‘ im Publikum sitzt“ – so betitelte das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) eine Online-Geschichte über den 18-jährigen Lukas Steingruber, der beim Heimspiel des SKN St. Pölten am vergangenen Freitag wegen einer Verletzung des Schiedsrichters zu einem unerwarteten Einsatz als Linienrichter kam. Aus Sicht des Nachwuchsmanns der Schiedsrichtergruppe Wachau lautet die Überschrift zu der wohl ungewöhnlichsten Episode seiner noch jungen Karriere als Unparteiischer: „Wenn in der Schweiz über dich berichtet wird.“

Die heimischen Schiedsrichterbosse können sich freuen. Durch Steingrubers Courage, in der Not in die Bresche zu springen, richtete sich der Fokus der Öffentlichkeit völlig unerwartet und ohne entgeltliche Werbung auf die Männer (und Frauen) mit der Pfeife. Ein Segen in Zeiten des chronischen Schiedsrichtermangels.