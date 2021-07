Die Hagelflieger des Kulturenschutzvereins als Wettermacher zu bezeichnen, mag hochtrabend klingen. Das Wetter beeinflussen können sie natürlich nicht. Doch ein gewisser Einfluss ist den Silberjodid-Schützen in ihren Propellermaschinen nicht abzusprechen.

Sie bestimmen immerhin mit, in welcher Form der Niederschlag zu Boden geht. Grobkörnigen Hagel zu verhindern und als weitgehend harmlose Körnchen oder noch besser als Regentropfen zu Boden gehen zu lassen, ist ihre Mission. Über das dabei eingesetzte Silberjodid und seine Anreicherung im Boden gibt es konträre Ansichten. Eine objektive Untersuchung, ob es tatsächlich so harmlos ist, wie die Hagelabwehrbetreiber behaupten, oder Pflanze, Tier und Mensch schadet (so die Kritiker), fehlt.

Die Debatte über das „Impfen“ der Wolken erinnert an jene über Corona: Für manche ist es Ansichtssache, für andere ein Glaubenskrieg. Und in einem solchen sind leider auch harte Fakten oft machtlos.