Wie einst im Jahr 2017 …

Wer erinnert sich noch an den Wahlkampf 2017? Der Ruf nach mehr Sicherheit gipfelte in der Forderung (von SPÖ und FPÖ) nach einem Wachzimmer in der Innenstadt. Das gibt es seit Juli 2019. Eine spürbare Verbesserung hat der (meist unbesetzte) Raum im Bürgerspital-Hof nicht gebracht. FPÖ-Chefin Susanne Rosenkranz gab das bei der Kandidaten-Präsentation zu und meinte: „Die Polizei will es nicht besetzen!“

Allen Beteiligten ist klar, dass ein Polizeischild allein keine Verbesserung bringt. (Nächtliche) Streifen an Wochenenden – mit Rosenkranz‘ Worten „zu Fuß statt mit dem Auto Ringelreihen zu fahren“ – würden vielleicht mehr bringen.

Diese Woche gibt es gleich drei Konferenzen – zwei auf Initiative des Stadtchefs, eine der ÖVP – zu den Themen Innenstadt-Sicherheit und Drogen in Krems. Erwartungen an rasch umsetzbare Lösungen sollten nicht zu hoch angesetzt werden.