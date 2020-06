War es eine unglaublich perfekte Regie des Zufalls? Fast gleichzeitig mit dem Bekanntwerden des Ergebnisses der Zukunftsstudie („Pöchhacker-Studie“), die Krems zum dritten Mal in Serie auf Platz 1 unter allen österreichischen Bezirken und Statutarstädten reihte, wurde vom Stadtmarketing der neue Slogan „krems. So viel mehr.“ aus der Taufe gehoben.

Im Volksmund würde man wohl sagen: „Da sind Ostern und Weihnachten zusammengefallen.“ Das Dahinter bleibt unausgeleuchtet. Die Auszeichnung und der vielversprechende Claim über die „so viel mehr“ bietende Stadt sind Resultate professioneller Arbeit auf vielen Gebieten. Stadt und Stadtmarketing müssen nun, ausgerüstet mit dem griffigen Slogan und mit Rückenwind durch die neuerliche „Goldmedaille“ für Zukunftsfitness, die Gunst der Stunde nützen.

Es gilt, gemeinsam Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen. Der Appell an die Verantwortlichen lautet: Weiter so! Zeigt, was geht! Vermutlich noch „So viel mehr.“