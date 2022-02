Wie wichtig ist „akademisch“?

Die IMC-Fachhochschule Krems rührt die Werbetrommel für den Pflegeberuf. Längst ist allgemein bekannt, dass heute viele Pflegekräfte fehlen – und sich morgen ein noch viel größeres Loch auftun wird.

Die Schließung der „Krankenpflegeschulen“, die es auch in Krems gegeben hat, war ein Fehler. Eine Akademisierung des Berufs (Studium und Abschluss mit Bachelor) hat nicht den erwarteten Schub gebracht. Das alte (aber nicht veraltete!) Lernen direkt am Patientenbett hat sich Jahrzehnte bewährt, und zuletzt war auch in den Schulen an den einzelnen Kliniken der Standard ein hoher.

Die Diskussion, wie wichtig es ist, anstelle der Diplomierten nun Akademikerinnen in Spitälern und Heimen zu haben, wird anhalten. Ein Allheilmittel gegen den Mangel an Pflegekräften ist es sicher nicht. Für die Patienten zählen auch (menschliche) Qualitäten, die man nicht im Studium vermitteln kann.