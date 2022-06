Wird Unolt zum Spaltpilz?

Die überraschende Zerreißprobe im (ohnehin überschaubar kleinen) Lager der Kremser Grünen birgt eine der vielen Unbekannten bei der kommenden Kremser Gemeinderatswahl.

Solo-Mandatar Matthias Unolt, der – vornehm ausgedrückt – nicht gerade durch unbändiges Engagement aufgefallen ist, wird jetzt, da die Weichen gestellt werden, aktiv. Geht‘s da nur um den eigenen Stolz?

Die Spaltung der Grünen kann in beide Richtungen losgehen. Entweder es gibt in den kommenden fünf Jahren sogar zwei grüne Mini-Fraktionen im Kremser Gemeinderat, oder die kleine Truppe verschwindet völlig in der Versenkung.

Erinnerungen an die Nationalratswahl 2017, als Peter Pilz seine Ex-Kollegen aus dem Parlament warf, werden wach. Unolt könnte zum Kremser (Spalt-)Pilz werden. Bei der Wahl geht es damit für beide „grünen“ Gruppen um alles oder nichts.