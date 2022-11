Trauer um einen Motor der Stadt Krems

Kurz nach seinem 80. Geburtstag starb am 31. Oktober der Bäcker- und Konditormeister Karl-Heinz Hagmann. Krems trauert um einen verdienstvollen Unternehmer.

Seiner Familie – Gattin Margit, die er 1965 heiratete, den Söhnen Stefan (geb. 1966) und Thomas (1973) sowie den Enkelinnen Franziska und Antonia, mit denen ihn innige Liebe verband – wird der gebürtige Oberwölblinger fehlen. Der Naturmensch und Waldliebhaber, Jäger, Skifahrer (und Skilehrer), übernahm nach der Meisterprüfung und den Wanderjahren in Tirol und Vorarlberg die Kremser Traditionskonditorei Leonhartsberger, baute diese auf bis zu 50 Mitarbeiter aus und kaufte die Firma Sallaba (Steinertor) dazu. 2001 übergab er an Sohn Thomas.

Unermüdlicher Kämpfer für Kremser Innenstadt

Hagmann war seit dem Ende der 1970er-Jahre Landesinnungsmeister und bildete zahlreiche Meister, aber auch über 100 Lehrlinge aus. 1997 wurde seiner Konditorei das Österreichische Staatswappen verliehen. Unermüdlich engagierte sich der Unternehmer als Aktivist der Messe AG sowie für die Innenstadtbelebung, etwa als Kaufmannschafts-Obmann. Unvergessen sind Aktionen, die Krems ins Buch der Rekorde brachten, etwa mit der 1.050 kg schweren größten Marillenkugel oder der längsten Schaumrolle der Welt. Das heute größte Kremser Innenstadtfest, „Alles Marille“, geht auf seine Initiative zurück.

Auch in die Kommunalpolitik brachte sich Hagmann 15 Jahre lang aktiv ein. 1997 zog er für die ÖVP in den Gemeinderat ein, 2005 avancierte er zum Stadtrat. Als Finanzverantwortlicher war er in parteiübergreifender Zusammenarbeit an der Abkehr von der Schuldenpolitik der Stadt führend beteiligt. Nach dem Ausscheiden 2012 ehrte ihn Krems mit der „Ehrennadel in Gold mit Lorbeer“.

Das soziale Engagement des Verstorbenen gipfelte in der Initiative für das Behinderten-Wohnheim „Stockingerhof“ in Oberwölbling.

Für Karl-Heinz Hagmann wird am Freitag, 11. November, 15 Uhr, im Dom der Wachau eine Trauermesse gefeiert.

